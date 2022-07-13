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Новости 10:43

Сокуров обратился к Беглову из-за разгрома градозащитного движения в Петербурге

фото ЗакС политика Сокуров обратился к Беглову из-за разгрома градозащитного движения в Петербурге

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Сокуров направил обращение губернатору Петербурга Александру Беглову из-за давления на известных петербургских градозащитников. Режиссер выразил протест из-за исключения участников градозащитной "Группы Сокурова" из профильных организаций. Текст письма от 7 июля опубликовали в Telegram-канале "Живой город". 

"Воспользовавшись сложной военно-политической ситуацией, члены правительства города, административные органы в союзе с заинтересованными лицами из общественных групп удалили всех градозащитников из важнейших профильных организаций. Изгнали всех, у кого может быть альтернативная точка зрения на градозащитную, социально-культурную жизнь в Санкт-Петербурге", - говорится в письме. 

Среди заинтересованных лиц Сокуров называет председателя КГИОП Сергея Макарова. Он считает, что разгром градозащитного движения — "давняя мечта" чиновника. Режиссер также упоминает недавние выборы нового руководства петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. 

Общественник уверен, что такие перемены негативно скажутся на гражданском обществе и профессиональной градозащитной среде в России. 

Напомним, в конце июня из ВООПИиК выгнали одних из самых известных ее членов: Александра Кононова, Анну Капитонову, Бориса Вишневского и Алексея Ковалева. Кроме того, Кононова и Ковалева, а также координатора "Живого города" Юлию Минутину-Лобанову и бывшего главу ВООПИиК Александра Марголиса удалили из Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга. Все перечисленные состоят в градозащитной "Группе Сокурова". 

Константин Леньков, фото: president-sovet.ru


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