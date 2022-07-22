В Петербурге выявили почти 700 новых случаев COVID-19

Заболеваемость коронавирусом продолжает расти, следует из данных федерального оперштаба от 22 июля. В Петербурге зарегистрировано 693 новых случая заболевания, при том что в четверг сообщалось о 604 заболевших, а днем ранее — о 572.

Одновременно в городе зафиксировали 77 госпитализаций при 467 случаях выздоровления. От последствий коронавируса за сутки в Петербурге скончались семь человек.

Что касается данных по России, то здесь выявлено 6 659 новых случаев коронавируса (в четверг — 6 391, в среду — 5 685). Госпитализация потребовалась 1 167 пациентам, излечились 4 687 человек. За сутки в стране от коронавируса умер 41 человек.