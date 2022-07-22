Песков переадресовал в Минюст вопросы о судьбе "Сохнута"

Стремление Минюста ликвидировать в России израильское агентство "Сохнут" связано не с "утечкой мозгов" из страны, а с нарушениями организацией российского законодательства, передает 22 июля точку зрения пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова РИА "Новости". О какие именно нарушениях идет речь, Песков говорить не стал, переадресовав вопросы напрямую в министерство.

"Нет, это не связано с утечкой мозгов, это связано с соблюдением российского законодательства. За причинами прошу обращаться в Минюст", — промолвил Песков в ходе общения с журналистами.

Накануне стало известно об обращении Минюста в суд с требованием ликвидировать еврейское агентство "Сохнут". Заседание по этому вопросу намечено на 28 июля.

Сегодня же появилась информация о подаче Минюстом иска о ликвидации правозащитной организации "Горячая линия"*.

*Минюст внес "Горячую линию" в реестр НКО — иностранных агентов