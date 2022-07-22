Суд в Красноярске продлил срок ареста бывшему замглавы Росприроднадзора Митволю

Суд в Красноярске продлил на два месяца срок содержания под стражей бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, информирует 22 июля РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Продлили [Митволю] меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 24 сентября", — цитирует агентство слова своего собеседника.

В июне Митволь был задержан при попытке улететь в Дубай, его подозревают в хищении 900 миллионов рублей. Позже появились сведения о том, что экс-чиновник заключил досудебное соглашение со следствием и обязался вернуть искомые средства. Против него заведено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), по которому Митволю грозит до 10 лет лишения свободы.