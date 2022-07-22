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Суд в Москве отправил проректора РАНХиГС Федотова под домашний арест

фото ЗакС политика Суд в Москве отправил проректора РАНХиГС Федотова под домашний арест

Тверской районный суд  Москвы отправил под домашний арест проректора РАНХиГС Ивана Федотова, сообщил 22 июля РБК со ссылкой на пресс-службу суда. Мера пресечения была назначена еще 12 июля.

"Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 12 июля в отношении обвиняемого Федотова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 7 августа 2022 года", — цитирует РБК сообщение суда.

Федотов проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере или же в составе группы лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По информации издания, он проходит по тому же делу, что и ректор РАНХиГС Владимир Мау. Как пишет РБК со ссылкой на осведомленный источник, обыск у Федотова состоялся ровно в тот же день, что и у его начальника.

Владимир Мау был задержан в Москве 30 июня, в тот же день суд отправил его под домашний арест. Ректор проходит по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой, сам он вину отрицает.


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