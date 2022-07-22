Чечина и Григорьев пополнят состав правительства Петербурга

Начиная с 25 июля в состав правительства Петербурга войдут глава комитета территориального развития Наталья Чечина и глава комитета по внешним связям Евгений Григорьев, известила в пятницу пресс-служба губернатора. Распоряжение о расширении состава городского правительства подписал Александр Беглов.

Как уточнили в пресс-службе, решение связано с вступившими в силу изменениями в Устав Петербурга, в соответствии с которыми отныне в состав правительства могут входить главы исполнительных органов госвласти города.

По заявлению Беглова, Григорьев вошел в состав правительства города из-за уделяемого в нынешней ситуации особого внимания "развитию экономических и гуманитарных отношений" Петербурга с другими регионами и "дружественными странами". В свою очередь, включение Чечиной в состав правительства призвано обеспечить "более интенсивное взаимодействие" местного самоуправления с госвластью Петербурга.

Ранее Беглов назначил Валерия Москаленко вице-губернатором Петербурга, а заодно расширил список комитетов, подотчетных вице-губернатору Николаю Линченко.