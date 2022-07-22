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Суд оставил в силе назначенные московскому мундепу Коровину 10 суток ареста

фото ЗакС политика Суд оставил в силе назначенные московскому мундепу Коровину 10 суток ареста

Суд в Москве не стал отменять назначенный ранее депутату МО "Филевский парк" Вадиму Коровину арест, сообщил тот 22 июля в своем Twitter.

"10 суток в силе", — известил подписчиков муниципал.

Коровин был задержан полицией 17 июля на двое суток для составления протокола об административном нарушении. Спустя два дня Дорогомиловский райсуд Москвы назначил ему 10 суток административного ареста за публичную демонстрацию нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). Как уточнил сам мундеп, причиной составления протокола стал ретвит шутки про фуражку Адольфа Гитлера.


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