Московского депутата Коровина отправили в спецприёмник за ретвит шутки про фуражку Гитлера

Дорогомиловский райсуд Москвы отправил депутата района "Филевский парк" Вадима Коровина под 10-суточный административный арест по делу о публичной демонстрации нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП), сообщил он сам у себя в Twitter.

Поводом для составления протокола, рассказал Коровин, послужил ретвит шутки про фуражку Адольфа Гитлера.

Силовики задержали политика вечером 17 июля: в отделе полиции он в итоге провёл 48 часов. Коровин полагает, что внимание правоохранителей к его персоне связано с намерением участвовать в осенних выборах. Теперь у него этого права нет. Ранее аналогичная участь постигла правозащитницу Марину Литвинович.