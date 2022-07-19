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Новости 14:35

Московского депутата Коровина отправили в спецприёмник за ретвит шутки про фуражку Гитлера

фото ЗакС политика Московского депутата Коровина отправили в спецприёмник за ретвит шутки про фуражку Гитлера

Дорогомиловский райсуд Москвы отправил депутата района "Филевский парк" Вадима Коровина под 10-суточный административный арест по делу о публичной демонстрации нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП), сообщил он сам у себя в Twitter.

Поводом для составления протокола, рассказал Коровин, послужил ретвит шутки про фуражку Адольфа Гитлера.

Силовики задержали политика вечером 17 июля: в отделе полиции он в итоге провёл 48 часов. Коровин полагает, что внимание правоохранителей к его персоне связано с намерением участвовать в осенних выборах. Теперь у него этого права нет. Ранее аналогичная участь постигла правозащитницу Марину Литвинович.


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