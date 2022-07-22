ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 22 июля, 20:58

Литва возобновила железнодорожный транзит в Калининград

фото ЗакС политика Литва возобновила железнодорожный транзит в Калининград

Принадлежащая "Литовским железным дорогам" компания грузоперевозок LTG Cargo возобновляет в пятницу транзит подпадающих под санкции грузов между Калининградской областью и остальной Россией, информирует 22 июля "Интерфакс".

"Согласно соответствующему регламенту совета Европейского союза и руководству ЕК, а также толкованиям компетентных органов, в соответствии с условиями усиления контроля транзитных товаров, предусмотренными в руководстве ЕК, LTG Cargo возобновит перевозки с сегодняшнего дня, то есть 22 июля", — говорится в приводимом "Интерфаксом" извещении компании.

Ранее, 13 июля, Еврокомиссия допустила частичное возобновление транзита подсанкционных грузов через территорию Литвы в Калининград и из него. Как говорилось в сообщении ЕК, провоз таких товаров по автомобильным дорогам запрещен, но допускается железнодорожными составами.

Действие такого правила, однако, не распространяется на перевозку через Литву товаров военного и двойного назначения — их транзит запрещен вне зависимости от видов транспорта.

Начиная с 18 июня Литва прекратила перевозки в Калининград и обратно грузов, подпадающих под санкции Евросоюза. В качестве варианта решения проблемы губернатор региона Антон Алиханов предложил построить выделенную дорогу в регион.

Фото: unsplash


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости22 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама