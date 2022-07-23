В Петербурге продолжает расти заболеваемость коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 6 953 новых случая заражения коронавирусом. Это на 294 случая больше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 38 человек (на 3 меньше, чем накануне). Сумели поправиться 4 803 человека.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди расположилась Москва — 1871 новый больной, за ней следуют Подмосковье — 777 и Петербург — 711 (на 18 больше, чем накануне). За прошедшие сутки в Петербурге от коронавируса поправился 301 человек и скончались 8 (накануне — 7).

В мире Россия занимает девятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии, Франции, Германии, Великобритании, Италии и Южной Корее.