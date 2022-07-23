Корпорация IMAX больше не работает в России

Кинематографическая система IMAX полностью прекратила свою деятельность в России еще 1 июня, когда был закрыт российский офис и уволены все его сотрудники. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на члена совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.

"Руководство корпорации в лице вице-президента по Восточной Европе, Индии и Ближнему Востоку, который базировался в Москве, переехал в Лондон", - рассказал он.

Решение об уходе с национального рынка, помимо политических, имеет и технические причины: в нынешнем году исчез контент в формате IMAX.

Отметим, что из-за санкций и отсутствия показов зарубежных фильмов за первое полугодие стало работать на треть меньше кинозалов. В конце апреля Ассоциация владельцев кинотеатров прогнозировала скорое закрытие как минимум половины кинотеатров.