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Новости 10:05

Генпрокуратура заблокировала новый сайт "Новой газеты" — Novaya.no

фото ЗакС политика Генпрокуратура заблокировала новый сайт "Новой газеты" — Novaya.no

Генеральная прокуратура РФ ограничила доступ к новому сайту "Новой газеты" — Novaya.no, сообщили журналисты в Telegram-канале издания.

Сайт продержался в рунете совсем немного — неделю и девять часов. Роскомнадзор уведомил редакцию о блокировке вечером субботы, 23 июля.

Журналисты пообещали, что сломить проект не удастся.

"Не дождутся. А читатели — дождутся: свободный мир богаче примитивных ведомств", — резюмировали в редакции.

Добавим также, не так давно саму "Новую газету" оштрафовали на 300 тысяч рублей из-за опубликованного на сайте видеообращения, которое главред Дмитрий Муратов посвятил военной спецоперации на Украине. Запись позднее была удалена.


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