Более 800 пациентов проходят лечение от коронавируса в стационарах Петербурга

В настоящее время в городских стационарах находятся 807 пациентов, следует из сводки по эпидситуации, распространенной 24 июля администрацией Петербурга. Из них 98 человек находятся в реанимации, а 13 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Всего в Петербурге с больными коронавирусом работают пять стационаров. В общей сложности для приема таких пациентов развернуто 1 109 коек. На амбулаторном лечении находятся 2 934 человека, бесплатную лекарственную терапию на дому получают 2 811 пациентов.

В городе развернут 181 пункт вакцинации от коронавируса для взрослых и 92 — для детей. Всего к настоящему моменту привились от COVID-19 более 3,1 миллиона петербуржцев, из которых 6 071 — дети.