В Сосновой Поляне интересуются судьбой "сталинского" здания бывшего детсада

Муниципалы и общественники Красносельского района Петербурга подготовили запросы на имя вице-губернатора Николая Линченко относительно судьбы заброшенного дома 141, к. 2, по проспекту Ветеранов, о чем сообщил в своем Telegram-канале депутат МО "Сосновая Поляна" Станислав Давыдов.

Полуразрушенное здание в стиле сталинский неоклассицизм, построенное в 1952 году и ранее исполнявшее функцию детского сада, в последние два месяца стало постоянным прибежищем для асоциальных элементов, что пугает местных жителей и мешает им спать.

Давыдов обращает внимание, что бывший садик имеет статус памятника архитектуры и окружен домами-коттеджами, и считает, что вокруг него было бы уместно благоустроить сад. Авторы запроса интересуются у Смольного тем, какие меры по сохранению незаконсервированного здания предпринимаются сегодня и что ждет его в дальнейшем.

фото: Станислав Давыдов / Telegram