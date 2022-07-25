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Показатели заболеваемости и госпитализаций с COVID-19 в Петербурге замерли на уровне воскресенья

фото ЗакС политика Показатели заболеваемости и госпитализаций с COVID-19 в Петербурге замерли на уровне воскресенья

Количество новых случаев заболевания коронавирусом в Петербурге незначительно отличается от показателей предыдущего дня, следует из сводки федерального оперштаба от 25 июля. Если в воскресенье был зафиксирован 781 новый пациент, то в понедельник — 788 зараженных.

При этом количество госпитализаций на утро понедельника полностью идентично значению на утро предыдущего дня — в обоих случаях речь идет о 46 увезенных в стационары горожанах. Что касается излечившихся от коронавируса пациентов, то их число (549) несколько увеличилось по сравнению с воскресными данными (462).

За сутки в городе от последствий коронавируса скончались семь человек. Накануне сообщалось о шестерых умерших.

В целом по России наблюдается снижение заболеваемости (с 7 523 в воскресенье до 6 571 в понедельник). Количество госпитализаций практически аналогично показателям предыдущего дня (759 в понедельник против 757 в воскресенье), количество выздоровлений снизилось с 4 812 до 4 234. За сутки в России скончались 34 пациента (накануне умерли 37 больных).


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