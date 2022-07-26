В Петербурге удвоилось количество госпитализаций с COVID-19

За прошедшие сутки в Петербурге более чем в два раза выросло количество госпитализаций пациентов с коронавирусом, следует из сводки федерального оперштаба от 26 июля. Если накануне в стационары поступило 46 таких пациентов, то во вторник стало известно о 112 доставленных в больницы горожанах.

В городе зафиксировано 794 новых случая коронавируса при 367 выздоровевших и восьми умерших от последствий болезни.

Что касается данных по всей стране, то здесь также наблюдается двукратный рост количества госпитализаций — с 759 в понедельник до 1 664 во вторник. Заболеваемость несколько снизилась относительно предыдущего дня (с 6 571 до 6 183 новых пациентов), а количество выздоровлений, наоборот, подросло (с 4 234 до 5 422 человек). За сутки от коронавируса скончались 47 россиян.