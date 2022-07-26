"Весна": СК обзванивает задержанных на акциях петербуржцев, предлагая им свидетельствовать против движения

Активисты "Весны" сообщили о звонках от имени сотрудников Следственного комитета, которые могли получить не менее четырёх петербуржцев, задержанных на пацифистских акциях в феврале: всем реципиентам, как утверждают активисты, предлагали стать свидетелями по уголовному делу против движения.

Как отметили в разговоре с "Весной" петербуржцы, которые были вынуждены провести телефонные беседы с работниками СК, всех попросили дать показания о том, имеют ли участники движения причастность к организации протестов в городе.

По словам опрошенных, в Следкоме пытаются создать образ у "веснистов" как у людей, которые "выманивают людей на улицы" и, соответственно, подстрекают граждан к "незаконной деятельности". У одного из активистов, по информации движения, поинтересовались, готов ли он проявить "гражданскую позицию" и заявить, что оппозиционеры якобы "задурили ему голову" призывами к участию в протестах.

"Судя по всему, таким образом следствие пытается найти доказательства того, что "Весна" "посягала на права граждан" через организацию акций. Попытка нелепая: участие в мирных митингах является реализацией конституционного права, а не посягательством на что-либо. Впрочем, адекватных действий от следователей ждать не приходится", - уверены члены "Весны".

Напомним, что по делу о создании НКО, посягающей на права граждан, проходят шестеро участников "Весны". Более подробно о задержаниях активистов перед 9 мая, а также о фабуле разбирательства, - в материале ЗАКС.Ру.