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Новости 11:38

Еще один дом на Васильевском острове признали региональным памятником

фото ЗакС политика Еще один дом на Васильевском острове признали региональным памятником

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) включил в реестр региональных памятников дом купца Ершова на 5-й линии Васильевского острова, 52.

Купец 2-й гильдии Дмитрий Ефимович Ершов занимался яичной торговлей, для нужд которой также были приспособлены склады на 1-й линии В.О. Дом для предпринимателя построили в самом конце XIX века по проекту Валентина Демяновского. До октябрьской революции в нем жили несколько известных ученых.

"До наших дней дошли элементы декоративной отделки фасада: лепные замковые камни, эркеры на кронштейнах и ажурные ограждения балконов, замковый камень над воротным проездом в виде картуша с инициалом владельца дома", - говорится в экспертном заключении КГИОП.

На сегодняшний день два верхних этажа здания заселены жильцами, а два нижних занимает отделение дошкольного образования при районной школе №5.

Ранее в июле историко-культурными памятниками стали расположенные на Васильевском острове дом Кенига и дом Прохорова.


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