Обвиняемой в фейках про армию Петровой продлили арест до конца лета

Калининский районный суд Петербурга 27 июля принял решение продлить арест проект-менеджеру Виктории Петровой, которой грозит до десяти лет лишения свободы за публикации "ВКонтакте" о специальной военной операции (ст. 207.3 УК). Девушка останется в следственном изоляторе минимум до 30 августа.

Следователь на заседании суда просил продлить меру пресечения, поскольку считал, что обвиняемая может попытаться скрыться от правосудия и продолжить "преступную деятельность". Также он заявил, что обвиняемая якобы затягивает процесс. В частности, по его словам, Петрова отказывается ознакомляться с тремя томами уголовного дела без адвоката.

Защитница Петровой, адвокат Анастасия Пилипенко рассказала, что следователь не отвечает на требование показать записи, за которые собираются судить Петрову. Также она писала в своем Telegram-канале, что следователь настаивал на своем присутствии во время конфиденциальных встреч с ее доверительницей в СИЗО.

Адвокат просила смягчить меру пресечения. Суду были представлены документы о наличии у Петровой недвижимости, в которой она может находиться в период следствия. Также на заседание пришел залогодатель, который был готов отдать один миллион рублей, если обвиняемая нарушит правила домашнего ареста или запрета определенных действий.

Сама Петрова в суде сказала, что не собирается покидать страну и пытаться скрыться от правосудия. Публиковать что-либо в своих соцсетях она тоже не будет - у нее изъяли всю технику.

Ранее ЗАКС.Ру уже писал о деле Петровой. Ее задержали в начале мая. Поводом стали несколько видеозаписей на ее личной странице "ВКонтакте". В них якобы были недостоверные данные о ходе специальной военной операции на территории Украины. Сейчас пост удален по решению администрации площадки.

На прошлой неделе в петербургские суды поступили материалы дел в отношении двух петербуржцев, преследуемых за "фейки" про российскую армию: активиста Бориса Романова и участницы "Мирного сопротивления" Ольги Смирновой. Последней уже избрали меру пресечения в виде ареста на полгода на время судебного разбирательства.

Константин Леньков