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Новости 13:57

Литва на 5 лет запретила въезд в страну "ближайшему соратнику Путина" патриарху Кириллу

фото ЗакС политика Литва на 5 лет запретила въезд в страну "ближайшему соратнику Путина" патриарху Кириллу

Министерство внутренних дел Литвы на 5 лет запретило патриарху Кириллу въезд на территорию страны: в конце июня его включили в перечень "нежелательных" лиц, сообщается на сайте МВД республики.

В качестве причины, по которой для церковного владыки закрыли литовские границы, указывается, что он, как "ближайший соратник Владимира Путина", систематически одобрительно высказывается в поддержку военной спецоперации РФ на Украине.

Кроме того, в МВД Литвы напомнили, что 27 февраля патриарх благословил российских солдат на участие в СВО.

Напомним также, ранее глава РПЦ попал под санкции Канады и Великобритании.

Фото: kremlin.ru


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