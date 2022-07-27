Литва на 5 лет запретила въезд в страну "ближайшему соратнику Путина" патриарху Кириллу

Министерство внутренних дел Литвы на 5 лет запретило патриарху Кириллу въезд на территорию страны: в конце июня его включили в перечень "нежелательных" лиц, сообщается на сайте МВД республики.

В качестве причины, по которой для церковного владыки закрыли литовские границы, указывается, что он, как "ближайший соратник Владимира Путина", систематически одобрительно высказывается в поддержку военной спецоперации РФ на Украине.

Кроме того, в МВД Литвы напомнили, что 27 февраля патриарх благословил российских солдат на участие в СВО.

Напомним также, ранее глава РПЦ попал под санкции Канады и Великобритании.

Фото: kremlin.ru