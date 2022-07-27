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Новости 14:31

Сбербанк впервые за 20 лет повысит стоимость уведомлений об операциях

фото ЗакС политика Сбербанк впервые за 20 лет повысит стоимость уведомлений об операциях

Начиная со следующей недели стоимость уведомлений об операциях по банковским картам Сбербанка увеличится на 10 рублей, известили в пресс-службе компании. Изменения не коснутся лишь кредитных карт.

"С 1 августа изменится стоимость услуги банка Уведомления об операциях. В зависимости от типа карты она составит 40 или 70 рублей в месяц", — уведомили в Сбербанке.

Повышение цены за обозначенную услугу Сбербанк проводит впервые за 20 лет с момента внедрения данной опции. Важность этого шага объяснили двукратным ростом объёма бизнеса: за последние 5 лет возросла и транзакционная активность клиентов, и виды отправляемых ими сообщений.

Напомним также, ранее Сбер приступил к рефинансированию собственной ипотеки, полученной клиентами этой весной. Кроме того, банк ввёл комиссию за переводы на карты других банков с помощью их приложений.


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