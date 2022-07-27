Сбербанк впервые за 20 лет повысит стоимость уведомлений об операциях

Начиная со следующей недели стоимость уведомлений об операциях по банковским картам Сбербанка увеличится на 10 рублей, известили в пресс-службе компании. Изменения не коснутся лишь кредитных карт.

"С 1 августа изменится стоимость услуги банка Уведомления об операциях. В зависимости от типа карты она составит 40 или 70 рублей в месяц", — уведомили в Сбербанке.

Повышение цены за обозначенную услугу Сбербанк проводит впервые за 20 лет с момента внедрения данной опции. Важность этого шага объяснили двукратным ростом объёма бизнеса: за последние 5 лет возросла и транзакционная активность клиентов, и виды отправляемых ими сообщений.

Напомним также, ранее Сбер приступил к рефинансированию собственной ипотеки, полученной клиентами этой весной. Кроме того, банк ввёл комиссию за переводы на карты других банков с помощью их приложений.