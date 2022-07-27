ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 15:25

С заседания суда по делу о сожжении чучела выгнали слушателей

фото ЗакС политика С заседания суда по делу о сожжении чучела выгнали слушателей

Василеостровский районный суд Петербурга 27 июля начал рассматривать дело 23-летнего пацифиста Игоря Мальцева. Его обвиняют в хулиганстве по мотивам политической и идеологической ненависти к российским военным (ст. 213 УК РФ) из-за чучела в камуфлированной форме, которое он сжёг на Масленицу. 

По ходу первого заседания судья Евгения Савина выгнала из зала порядка двух десятков слушателей. Это произошло во время допроса свидетеля Мурада Ахмедова. Ахмедов служит кабельщиком-монтажником в российской армии. Он рассказал суду, что после просмотра видео перформанса с сожжением чучела по просьбе командования согласился дать признательные показания. По словам военного, он был оскорблен увиденным. Ахмедов считает, что противники специальной военной операции могут выражать свою точку зрения, но только законными методами. 

Адвокат обвиняемого Дмитрий Герасимов поинтересовался, какие законные формы выражения недовольства он знает. 

- Есть митинги, - ответил Ахмедов. 

Несколько человек в зале отреагировала на это смехом. Судья попросила всех слушателей удалиться. Прессе при этом позволили остаться. 

Рассмотрение дела отложили до 12 августа. Мальцев продолжит оставаться в СИЗО. Факта сожжения чучела он не отрицает, но утверждает, что проводил пацифистский перформанс, а не акцию против каких-то социальных групп.

Сергей Еремеев


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости27 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама