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Новости 16:13

На Владимира Кара-Мурзу* завели уголовное дело об участии в деятельности "нежелательной" организации

фото ЗакС политика На Владимира Кара-Мурзу* завели уголовное дело об участии в деятельности "нежелательной" организации

В отношении пребывающего в СИЗО в рамках уголовного разбирательства о распространении "фейков" о российской армии политика Владимира Кара-Мурзы* возбудили ещё одно уголовное дело – об участии в деятельности "нежелательной" организации (ч. 1 ст. 284.1 УК), известил его адвокат Вадим Прохоров в своих соцсетях.

Обвинение политику пока не предъявили, равно как ни ему, ни его защите, не было вручено постановление о возбуждении дела.

"Никаких иных подробностей нам пока неизвестно", - резюмировал Прохоров.

Напомним, что по уголовному делу о "фейках" Кара-Мурзу* преследуют из-за его выступления перед депутатами в США, в котором он затронул военную спецоперацию на Украине. Началу разбирательства, по которому 40-летнему политику может грозить до десяти лет заключения, предшествовал административный арест по статье о неповиновении полиции. В СИЗО ему предстоит пробыть до 12 августа.

*Минюст внёс Владимира Кара-Мурзу в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента


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