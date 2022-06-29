ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:54

Мосгорсуд оставил Владимира Кара-Мурзу* в СИЗО

фото ЗакС политика Мосгорсуд оставил Владимира Кара-Мурзу* в СИЗО

Московский городской суд признал законным решение суда нижестоящей инстанции о помещении под стражу политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы*, проходящего по делу о фейках об армии (ст. 207.3 УК). Об этом пишет издание Sota. Срок его ареста истекает 12 августа.

Отмечается, что заседание сделали закрытым, а журналистов впустили только на оглашение решения. Сделано это было под предлогом того, чтобы не разглашать персональные данные политика, касающиеся его семьи за границей. 

Напомним, что Кара-Мурзу* преследуют из-за его выступления перед депутатами в США, в котором он коснулся военной спецоперации на Украине. Возбуждению уголовного дела, по которому 40-летнему политику грозит до десяти лет заключения, предшествовал административный арест по статье о неповиновении полиции.

*Минюст внёс Владимира Кара-Мурзу в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости29 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама