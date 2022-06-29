Мосгорсуд оставил Владимира Кара-Мурзу* в СИЗО

Московский городской суд признал законным решение суда нижестоящей инстанции о помещении под стражу политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы*, проходящего по делу о фейках об армии (ст. 207.3 УК). Об этом пишет издание Sota. Срок его ареста истекает 12 августа.

Отмечается, что заседание сделали закрытым, а журналистов впустили только на оглашение решения. Сделано это было под предлогом того, чтобы не разглашать персональные данные политика, касающиеся его семьи за границей.

Напомним, что Кара-Мурзу* преследуют из-за его выступления перед депутатами в США, в котором он коснулся военной спецоперации на Украине. Возбуждению уголовного дела, по которому 40-летнему политику грозит до десяти лет заключения, предшествовал административный арест по статье о неповиновении полиции.

*Минюст внёс Владимира Кара-Мурзу в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента