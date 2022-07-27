Зампред ЦБ Исаев покидает свой пост с 1 августа

Заместитель председателя Центробанка РФ Юрий Исаев покидает занимаемую должность начиная с 1 августа, информирует пресс-служба Банка России.

Согласно пресс-релизу, Исаев уходит с поста по собственному желанию. Кресло зампреда ЦБ он занимал с января этого года, до этого он в течение девяти лет возглавлял "Агентство по страхованию вкладов".

Добавим также, в конце марта Bloomberg писал, что председатель Банка России Эльвира Набиуллина собиралась уйти в отставку после начала спецоперации, однако ей не удалось этого сделать якобы потому, что Владимир Путин ей отказал. Перед этим президент РФ внёс на рассмотрение Государственной думы её кандидатуру на очередной срок в качестве главы Банка России.