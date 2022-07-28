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Новости 11:21

Володин анонсировал обсуждение проектов о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей

фото ЗакС политика Володин анонсировал обсуждение проектов о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей

Депутаты Госдумы намерены устроить публичное обсуждение законопроектов о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей, заявил 28 июля председатель ГД Вячеслав Володин. По его словам, рассмотрение инициатив состоится в ходе осенней сессии парламента.

"У нас в планах организовать публичное обсуждение этих законопроектов и в ходе осенней сессии выйти на их рассмотрение. Учитывая высказанную позицию большинства фракций, есть уверенность, что законопроекты, запрещающие пропаганду нетрадиционных ценностей, а также устанавливающие ответственность за ее распространение, будут приняты", — приводит слова Володина ТАСС.

Выступая перед журналистами, спикер напомнил о внесенном ранее группой депутатов законопроекте, запрещающем пропаганду нетрадиционных ценностей вне зависимости от возраста адресатов. Также он указал на возможность появления аналогичных инициатив от других авторов. "Знаю, что председатель комитета по информационной политике Александр Евсеевич Хинштейн подготовил законопроекты, которые сейчас проходят согласование в правительстве", — отметил он.

Напомним, одна из авторов законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды Нина Останина заявила ранее о необходимости ввести уголовное наказание за такие деяния.


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