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Новости 11:22

Петицию с требованием сохранить ЛНМО подписали три тысячи человек

фото ЗакС политика Петицию с требованием сохранить ЛНМО подписали три тысячи человек

Выпускник Лаборатории непрерывного математического образования (ЛНМО) Сeргей Иванов создал петицию с требованием сохранить образовательную площадку. По состоянию на утро 28 июля подпись под обращением к губернатору Петербурга Александру Беглову поставили три тысячи человек. 

В тексте обращения Иванов указал, что ЛНМО за годы существования смогла подготовить более тысячи ребят, которые становятся призерами престижных международных конкурсов и олимпиад. Кроме того, школе удалось создать сообщество профессионалов-преподавателей. 

"Поставлено под угрозу существование "Лаборатории непрерывного математического образования". Менее чем за два месяца до начала учебного года руководству, коллективам учеников и педагогов было объявлено о расторжении договоров, а значит, о лишении ЛНМО лицензии на образовательную деятельность", - говорится в обращении. 

Кроме губернатора, автор петиции обращается к комитету по образования и депутатам Заксобрания Петербурга. Он просит у них сохранить работу ЛНМО, а также помочь организации найти площадку, где дети смогли бы продолжить обучение. 

Напомним, в начале июля школы, с которыми сотрудничала лаборатория, начали отказывать организации в продлении договоров аренды. В Смольном предложили перепрофилироваться под частную школу, что может привести к подорожанию образования и сделает его недоступным для малообеспеченных семей. Ранее в поддержку ЛНМО выступал депутат Заксобрания Борис Вишневский

Подробнее о ситуации в ЛНМО - в материале ЗАКС.Ру. 

Константин Леньков, фото: unsplash


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