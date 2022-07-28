Зюганов высказался о возможности объединения КПРФ и СРЗП

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание главы "Справедливой России — За правду" Сергея Миронова о возможности объединения двух партий, передает 28 июля РИА "Новости". Как следует из сообщения агентства, коммунист допустил вероятность слияния организаций, но с условием выполнения справороссами программы КПРФ.

"Программа [партии] опубликована, материалы известны, условия объединения тоже — пусть рассматривают и вносят нам свои предложения", — отреагировал на высказывания Миронова Зюганов. При этом он указал на важность выполнения программы коммунистов в случае объединения двух партий. "Если они согласны выполнять нашу программу, давайте попробуем совместное объединение — подтягивайтесь, работайте", — заключил он.

Накануне Миронов высказался о возможности присоединения к СРЗП новых политических сил, включая КПРФ. Заявление прозвучало в ходе визита политика в Челябинск 27 июля. "Я вас уверяю, к следующим выборам в Государственную думу к нам вольются еще несколько партий, которые сегодня находятся в бюллетенях. Я убежден, что исторически впереди будет слияние с компартией РФ. При нынешних руководителях это вряд ли случится. Но мы видим: на 99,9 % у нас совпадает голосование с фракцией КПРФ — если мы против, они против, если мы за, они за", — цитирует лидера СРЗП местный портал Polit74.ru.

Ранее Миронов предложил сократить зарплаты депутатам, а до этого выступил за переименование Калининграда. По его мнению, в будущем город мог бы именоваться Владибалтийском.