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Новости 12:51

Роскомнадзор хочет через суд лишить "Новую газету" лицензии

фото ЗакС политика Роскомнадзор хочет через суд лишить "Новую газету" лицензии

Отечественный интернет-регулятор Роскомнадзор обратился с иском в суд с требованием лишить "Новую газету" лицензии: соответствующая информация появилась в картотеке Басманного суда Москвы.

Материалы дела были зарегистрированы инстанцией 26 июля. Ответчиком выступает ЗАО "Издательский дом „Новая газета"" - это учредитель "Новой газеты".

Напомним, в печатном виде газета перестала выходить в конце марта: редакция приняла это решение после того, как получила второе предупреждение от Роскомнадзора. В случае, если претензий РКН в течение одного года было больше двух, то у СМИ могут отозвать лицензию. 

Не так давно "Новую газету" оштрафовали на 300 тысяч рублей из-за опубликованного на сайте видеообращения, которое главред Дмитрий Муратов посвятил военной спецоперации на Украине. Запись позднее была удалена.


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