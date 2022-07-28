Кассационный суд снизил на год срок заключения фигуранту "Нового величия"* Ребровскому

Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве снизил на один год срок лишения свободы фигуранту дела "Нового величия"* Павлу Ребровскому, передает 28 июля "ОВД-Инфо"**. Правозащитный проект ссылается при этом на сообщение бывшего фигуранта "московского дела" Константина Котова.

Как сообщается, вместо шести лет заключения Ребровскому назначили пять лет в исправительной колонии общего режима.

В конце октября 2020 года Люблинский районный суд Москвы приговорил Ребровского к шести годам колонии, признав его виновным в организации деятельности экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ). В августе 2021 года Мосгорсуд зачел ему проведенное под домашним арестом время в срок заключения.

*"Новое величие" признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена в РФ

**Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов