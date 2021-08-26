Мосгорсуд изменил приговор фигуранту дела "Нового величия" Ребровскому

Мосгорсуд при рассмотрении апелляции зачел фигуранту дела "Нового величия" Павлу Ребровскому время содержания под домашним арестом в срок заключения в колонии, сообщили представители московских судов.

"Время содержания под домашним арестом с 16.03.2018 по 13.03.2019 зачесть в срок наказания из расчета - один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы", - следует из решения Мосгорсуда. В остальной части приговор оставлен без изменения.

В 2020 году Ребровского приговорили к шести годам колонии, признав виновным в организации деятельности экстремистского сообщества. Изначально его судили отдельно, поскольку он пошел на сделку со следствием, его приговорили к 2,5 годам колонии. Но затем Ребровский заявил, что пошел на сделку под давлением, и его дело направили на новое рассмотрение.

Кроме него, по делу "Нового величия" проходили и другие жители Москвы. Руслан Костыленков приговорен к 6 годам и 9 месяцам колонии, Петр Карамзин - к шести годам и трем месяцам, Вячеслав Крюков – к 6 годам. Марии Дубовик, Анне Павликовой, Дмитрию Полетаеву, Максиму Рощину назначили от 4 до 6,5 лет условно.

Фигурантов дела обвинили в участии в экстремистском сообществе. Фактически молодые люди общались на политические темы в Telegram-чате и встречались офлайн. Человека, который предложил ребятам объединиться в организацию и разработал устав, считают сотрудником спецслужб. При этом две государственные экспертизы заключили, что в листовках и программе движения нет призывов к экстремизму.