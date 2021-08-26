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Новости 17:31

Мосгорсуд изменил приговор фигуранту дела "Нового величия" Ребровскому

фото ЗакС политика Мосгорсуд изменил приговор фигуранту дела "Нового величия" Ребровскому

Мосгорсуд при рассмотрении апелляции зачел фигуранту дела "Нового величия" Павлу Ребровскому время содержания под домашним арестом в срок заключения в колонии, сообщили представители московских судов.

"Время содержания под домашним арестом с 16.03.2018 по 13.03.2019 зачесть в срок наказания из расчета - один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы", - следует из решения Мосгорсуда. В остальной части приговор оставлен без изменения.

В 2020 году Ребровского приговорили к шести годам колонии, признав виновным в организации деятельности экстремистского сообщества. Изначально его судили отдельно, поскольку он пошел на сделку со следствием, его приговорили к 2,5 годам колонии. Но затем Ребровский заявил, что пошел на сделку под давлением, и его дело направили на новое рассмотрение.

Кроме него, по делу "Нового величия" проходили и другие жители Москвы. Руслан Костыленков приговорен к 6 годам и 9 месяцам колонии, Петр Карамзин - к шести годам и трем месяцам, Вячеслав Крюков – к 6 годам. Марии Дубовик, Анне Павликовой, Дмитрию Полетаеву, Максиму Рощину назначили от 4 до 6,5 лет условно.

Фигурантов дела обвинили в участии в экстремистском сообществе. Фактически молодые люди общались на политические темы в Telegram-чате и встречались офлайн. Человека, который предложил ребятам объединиться в организацию и разработал устав, считают сотрудником спецслужб. При этом две государственные экспертизы заключили, что в листовках и программе движения нет призывов к экстремизму.

 


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