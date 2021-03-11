Фигурантов "Нового величия" этапировали из столичного СИЗО в колонию

Петра Карамзина и Вячеслава Крюкова, осуждённых по делу "Нового величия", вывезли из московских СИЗО в колонии, где они должны отбывать наказание в рамках обозначенного разбирательства, информирует Telegram-канал "Дело „Нового величия"".

До недавних пор оба фигуранта пребывали в СИЗО-3 Москвы. Учредители Telegram-канала сообщили ранее, что 8 марта Карамзина этапировали в колонию, и сейчас он находится в СИЗО-3 в Белгороде.

Крюкова увезли из столичного изолятора 10 марта; где он сейчас - пока неизвестно.

Другой фигурант дела Руслан Костыленков по-прежнему содержится в СИЗО-3 Москвы.

У всех молодых людей на прошлой неделе взяли мазки на коронавирус: это значит, что они должны были в ближайшее время уехать "по этапу".

Ранее, напомним, Костыленкову и Карамзину уменьшили сроки на три месяца каждому: до 6 лет и 9 месяцев и 6 лет и 3 месяцев соответственно. Приговоры другим участникам дела - Вячеславу Крюкову, Максиму Рощину, Дмитрию Полетаеву, Марии Дубовик и Анне Павликовой - оставили без изменения, однако девушкам снизили испытательные сроки на год.

Всех обвинили в создании экстремистского сообщества.