ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 17:51

Фигурант дела "Нового величия"* Крюков вышел на свободу

фото ЗакС политика Фигурант дела "Нового величия"* Крюков вышел на свободу

Фигурант дела "Нового величия"* Вячеслав Крюков освободился из исправительной колонии № 10 Ростовской области, известили в группе поддержки участников разбирательства.

Молодой человек, которому на момент заключения было всего 19 лет, провёл в заключении и под стражей порядка 4 лет. В марте 2018 года его задержали и отправили в СИЗО по статье об организации деятельности экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК).

Приговор по делу "Нового величия"* Крюков услышал в 2020 году: ему дали шесть лет колонии общего режима. Суд учёл время, которое он провел в СИЗО как день за полтора.

До того, как попасть под стражу, Крюков учился на третьем курсе юридического факультета Российского государственного университета правосудия, однако после задержания его отчислили.

Напомним, по делу о создании сообщества, якобы планировавшего свержение действующего политического строя, проходят семеро человек. Из них трое получили реальные сроки (от шести до семи лет колонии), а четверо — условные (от 4,5 до 6,5 года). Никто из осужденных не признал вины.

*"Новое величие" признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена в РФ


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости14 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама