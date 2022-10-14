Фигурант дела "Нового величия"* Крюков вышел на свободу

Фигурант дела "Нового величия"* Вячеслав Крюков освободился из исправительной колонии № 10 Ростовской области, известили в группе поддержки участников разбирательства.

Молодой человек, которому на момент заключения было всего 19 лет, провёл в заключении и под стражей порядка 4 лет. В марте 2018 года его задержали и отправили в СИЗО по статье об организации деятельности экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК).

Приговор по делу "Нового величия"* Крюков услышал в 2020 году: ему дали шесть лет колонии общего режима. Суд учёл время, которое он провел в СИЗО как день за полтора.

До того, как попасть под стражу, Крюков учился на третьем курсе юридического факультета Российского государственного университета правосудия, однако после задержания его отчислили.

Напомним, по делу о создании сообщества, якобы планировавшего свержение действующего политического строя, проходят семеро человек. Из них трое получили реальные сроки (от шести до семи лет колонии), а четверо — условные (от 4,5 до 6,5 года). Никто из осужденных не признал вины.

*"Новое величие" признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена в РФ