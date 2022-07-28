Суд оштрафовал экс-сотрудницу Первого канала Овсянникову за дискредитацию армии

Мещанский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову по делу о дискредитации российской армии (20.3.3 КоАП РФ), сообщило 28 июля РИА "Новости".

"Признать Овсянникову виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях, оштрафовать на 50 тысяч рублей", — приводит агентство решение судьи.

Протокол на Овсянникову был составлен за высказывания о спецоперации на Украине, сделанные у здания Басманного суда Москвы 13 июля, во время заседания по избранию меры пресечения для политика Ильи Яшина*. Для его составления активистку задерживали сотрудники полиции вечером 17 июля.

В ходе судебного заседания бывшая редактор телеканала назвала "абсолютно абсурдными" обвинения в свой адрес, передает Telegram-канал "Осторожно, новости". Овсянникова напомнила о гарантированном Конституцией праве граждан высказывать свое мнение, а процесс против себя объявила "полностью сфабрикованным" и направленным на запугивание как ее лично, так и других противников спецоперации.

В середине марта Овсянникова появилась в прямом эфире Первого канала с плакатом против спецоперации на Украине.

*Минюст внес Илью Яшина в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента