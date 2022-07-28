Суд в Саратове вновь ограничил доступ к браузеру Tor

Анонимный браузер Tor вновь запрещен в России согласно решению Ленинского райсуда Саратова, сообщил 28 июля "Интерфакс". На запрете настаивала местная прокуратура.

"Исковые требования о признании информации запрещенной к распространению на территории РФ удовлетворены", — приводит "Интерфакс" слова собеседника в суде.

О блокировке анонимайзера стало известно в декабре 2021 года. На прошлой неделе Роскомнадзор снял ограничения на его работу, повинуясь судебному решению от 19 мая. В последний день весны РКН направил в Google требование исключить браузер Tor из магазина приложений Google Play.