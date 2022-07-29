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Новости 10:43

Мантуров станет курировать работу Росрезерва

фото ЗакС политика Мантуров станет курировать работу Росрезерва

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил вице-премьера — главу Минпромторга Дениса Мантурова в качестве куратора Росрезерва, сообщила 29 июля пресс-служба правительства. Ранее такие обязанности были возложены на вице-премьера Александра Новака.

В ведении Росрезерва находятся государственные запасы, сделанные на случай нарушения в снабжении важнейшими видами ресурсов. Это горючее для сельхозпроизводителей, бензин, топливо для котельных, сырье и материалы для производств. Также агентство участвует в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций регионального и межрегионального масштаба.

Ранее Мантурову доверили координировать ракетно-космическую отрасль, квантовые разработки и сети 5G. В середине июля он был утвержден в должности вице-премьера правительства.


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