Заболеваемость COVID-19 продолжает расти в Петербурге

За прошедшие сутки федеральный оперштаб насчитал в Петербурге 1 272 новых случая заражения коронавирусом, говорится в сводке от 29 июля. Таким образом, в городе продолжается поступательный, но неуклонный рост заболеваемости коронавирусом: в четверг сообщалось о 1 151 новом пациенте, а в среду — о 946.

Также за сутки в Петербурге зафиксировано 129 госпитализаций и 287 выздоровлений от ковида. От последствий заболевания скончались семь человек.

Всего в России зарегистрировано 11 422 новых факта заражения ковидом (накануне — 11 515), 1 723 госпитализации и 4 670 случаев излечения. За 24 часа ковид унес жизни 39 человек.