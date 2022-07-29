Суд оставил белоруску Пинчук в СИЗО

В Василеостровском районном суде Петербурга 29 июля продлили арест белорусской активистке Яне Пинчук до 31 октября. В скором времени ее экстрадируют в Беларусь, где собираются судить за администрирование протестных Telegram-каналов. Ей грозит до 19 лет лишения свободы.

На заседании суда Пинчук рассказала, что в СИЗО серьезно заболела. Медицинскую помощь от работников изолятора, по ее словам, своевременно получить не удалось. Передать лекарства получилось лишь после визита членов Общественной наблюдательной комиссии.

Адвокат Пинчук Елена Фадеева на заседании суда заявила, что оппозиционеры в Беларуси регулярно подвергаются жестокому обращению со стороны правоохранительных органов. Кроме того, Фадеева сообщила, что у ее доверительницы истек срок действия паспорта - формально она не может покинуть страну, пока не получит новый. Защита просила суд назначит меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Прокурор на слова адвоката ответил, что заболевание Пинчук не входит в перечень болезней, которые могли бы повлиять на решение судьи. С доводом о том, что Пинчук преследуют по политическим причинам, он тоже не согласился.

Белорусские силовики считают, что Пинчук имеет отношение к протестным Telegram-каналам. В частности, признанный в Беларуси экстремистским, "Витебск 97%", в котором якобы публиковались персональные данные силовиков. Девушку обвиняют по пяти статьям УК: клевета (ст. 188 УК РБ), незаконные действия с персональными данными другого лица (ч. 3 части 203-1 УК РБ), разжигание социальной вражды (ч. 3 ст. 130 УК РБ), создание и руководство экстремистским формированием (ч. 1 и 2 ст. 361-1 УК РБ) и призывы к действиям против национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК РБ). Ее задержали в ноябре 2021 года.

Пинчук длительное время пыталась обжаловать решение о ее экстрадиции в Беларусь, но проиграла в судах. Девушка считает, что на родине она может подвергнуться пыткам. Горсуд Петербурга эти опасения назвал необоснованными. Также российские власти отказали девушке в убежище.

Пинчук находится в России с 2018 года. Здесь она вышла замуж. Ее супруг Никита Сафронов не смог лично присутствовать на заседании. Недавно его вызвали на допрос в Следственный комитет по некоему уголовному делу, после чего он решил покинуть страну. На последних заседаниях ему удается увидеть Пинчук по видеосвязи.

Константин Леньков