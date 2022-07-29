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Дом Долгополова на 8-й линии В.О. признали историческим памятником

фото ЗакС политика Дом Долгополова на 8-й линии В.О. признали историческим памятником

Реестр культурно-исторических памятников Петербурга продолжает пополняться зданиями, расположенными в Василеостровском районе. Этим статусом 29 июля КГИОП наделил дом купца Долгополова (8-я линия В.О., 31), выполненный в стиле модерн с использованием нескольких видов гранита, о чем сообщается на сайте комитета. Эксперты отмечают, что художественное решение здания сохранилось со времени постройки, то есть с 1910-1911 годов. Строили его по проекту архитектора Вильгельма Ван-дер-Кюхта.

"Парадность фасаду придают использованные в декоре символы "победы": лавровые ветви, картуши и фестоны. В некоторых помещениях сохранилась подлинная отделка интерьеров", - говорится в их заключении.

Помимо своей архитектурной ценности, дом Максима Долгополова примечателен знаменитостями, которые в нем жили и гостили. В частности, поэт Осип Мандельштам неоднократно останавливался в нем, поскольку здесь выросла его невестка. В память о классике литературы на доме установлена мемориальная доска, как и в память о социологе Питириме Сорокине, жившего в доме Долгополова до своего выдворения из советского государства на "философском пароходе".

На текущей неделе объектами культурного наследия регионального уровня профильный комитет также признал дом Софьи Мельцер (6-я линия В.О., 37) и дом купца Ершова (5-я линия В.О., 52).

фото: kgiop.gov.spb.ru


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