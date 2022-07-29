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Новости 11:38

Дом Софьи Мельцер на Васильевском острове стал памятником

фото ЗакС политика Дом Софьи Мельцер на Васильевском острове стал памятником

КГИОП включил в реестр региональных культурно-исторических памятников дом Софьи Мельцер (6-я линия Васильевского острова, 37), говорится на сайте комитета. Специалисты считают, что оригинальные художественные детали здания в стиле модерн придают зданию торжественный и парадный вид.

"Воротный проезд со стороны дворового фасада декорирован лепным десюдепортом с барельефом с изображением античных всадников, также барельефами с всадниками декорированы стены в вестибюле лестницы ЛК-1", - говорится в экспертном заключении.

Здание построили в 1909–1910 годах по проекту архитектора Эрнста Мельцера для его супруги. Сегодня в нем располагаются и жилые помещения, и различные организации.

Ранее в июле на Васильевском острове признали памятниками дом Ершова, дом Кенига и дом Прохорова.

фото: kgiop.gov.spb.ru


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