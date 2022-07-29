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Новости 18:26

Правительство переведет 200 миллиардов рублей на пособия и страховые пенсии

фото ЗакС политика Правительство переведет 200 миллиардов рублей на пособия и страховые пенсии

Российское правительство выделит Минфину из резервного фонда 200 миллиардов рублей, распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Выделенные деньги предназначаются Пенсионному фонду для выплат социальных пенсий и пособий. Предполагается, что средства обеспечат полное выполнение обязательств перед гражданами по таким выплатам в 2022 году.

"Минфину России осуществить контроль за целевым и эффективным использованием <...> бюджетных ассигнований с предоставлением доклада в правительство Российской Федерации до 31 марта 2023 г.", — говорится в документе.

Ранее правительство перевело более 10 миллиардов рублей на поддержку неработающих пенсионеров. В середине июля президент Владимир Путин подписал закон об объединении Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования в единый Социальный фонд.


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