Петербургские автомобильные заводы продлевают режим простоя

Заводы Hyundai, Toyota и Nissan решили продлить режим простоя, в котором они пребывают с начала весны в связи с антироссийскими санкциями, которые были введены из-за военной спецоперации на Украине. Об этом пишет издание "Фонтанка" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Дольше всех не вернется к работе Toyota: собеседник издания сообщил, что в планах руководства не возобновлять производство как минимум до декабря. До конца сентября простоит без работы завод Nissan. Наконец, завод Hyundai пока ограничивает сроки простоя концом августа. При этом корейская компания, по словам источников, нацелилась на постепенное сокращение российского персонала.

В июне губернатор Александр Беглов, комментируя с ситуацию с тремя автомобильными заводами, заверил, что все они обязательно вернутся к обычному режиму работы, но не назвал сроков.

Отметим, в пятницу 29 июля также стало известно, что Тихвинский вагоностроительный завод уже с начала августа планирует выйти из простоя, продолжающегося с середины мая.