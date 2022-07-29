Тихвинский вагоностроительный завод вернется из простоя в августе

Начиная с августа Тихвинский вагоностроительный завод возобновит производство и выпуск вагонов, информирует 29 июля портал 47news со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Как предполагается, загрузка цехов завода будет расти "плавно с постепенным задействованием персонала на различных переделах", говорится в обращении гендиректора предприятия Евгения Кузьменко к сотрудникам. В августе ожидается начало поставок российским заказчикам полувагонов, лесовозов и хопперов, то есть саморазгружающихся вагонов для сыпучих грузов. Также на экспорт пойдут фитинговые платформы, предназначенные для перевозки крупнотоннажных контейнеров.

Вагоностроительный завод в Тихвине приостановил работу 17 мая. Первоначально сообщалось, что перерыв продлится лишь полмесяца, однако сроки пришлось продлевать.

Помимо вагоностроительного, в Тихвине в режим простоя ушел и завод IKEA. В середине июля глава комитета Ленобласти по труду и занятости населения Алла Астратова заявила, что здесь режим простоя будет продлен на август, при этом половину из тысячи работников ждет увольнение.

Сегодня губернатор Ленобласти Александр Дрозденко пообещал заместить три тысячи рабочих мест для сотрудников простаивающих предприятий.