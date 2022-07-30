В Петербурге Дед Мороз выступил с обращением к участникам военной спецоперации

Петербургское управление Росгвардии опубликовало видеообращение от главного Деда Мороза страны, записанное в преддверии Дня военно-морского флота на палубе малого ракетного корабля "Великий Устюг".

"Вы, мои милые, там уж берегите себя, возвращайтесь домой поскорее. Я знаю, что ждут вас любящие семьи. Будьте счастливы, возвращайтесь с победой", - произнес он в своей одноминутной речи, обращаясь к участникам военной спецоперации на Украине.

Напомним, что по случаю дня ВМФ 31 июля свой родной город посетит президент Владимир Путин. Центр города будет частично перекрыт, и, кроме того, ограничат въезд в Кронштадт. В воскресенье комитет по транспорту распорядился пустить дополнительные электрички на Балтийском направлении.