На празднике ВМФ в Петербурге Путин примет парад и утвердит Морскую доктрину

В ходе своего визита в Петербург на День Военно-Морского Флота президент Владимир Путин как верховный главнокомандующий намерен принять Главный военно-морской парад. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. Праздник также ознаменуется подписанием документов, которое должно будет состояться в здании Государственного музея истории Петербурга в Петропавловской крепости.

"Президент России подпишет указы об утверждении Морской доктрины Российской Федерации и Корабельного устава Военно-Морского Флота России", - говорится в сообщении.

Отметим, что в Петербурге 31 июля, как сообщает пресс-служба Смольного, зажгут факелы на Ростральных колоннах, а Дворцовый мост подсветят цветами Андреевского флага. В этот день на Балтийском направлении петербуржцев и гостей города также обслужат дополнительные электрички.