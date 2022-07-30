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Новости 15:31

На празднике ВМФ в Петербурге Путин примет парад и утвердит Морскую доктрину

фото ЗакС политика На празднике ВМФ в Петербурге Путин примет парад и утвердит Морскую доктрину

В ходе своего визита в Петербург на День Военно-Морского Флота президент Владимир Путин как верховный главнокомандующий намерен принять Главный военно-морской парад. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. Праздник также ознаменуется подписанием документов, которое должно будет состояться в здании Государственного музея истории Петербурга в Петропавловской крепости.

"Президент России подпишет указы об утверждении Морской доктрины Российской Федерации и Корабельного устава Военно-Морского Флота России", - говорится в сообщении.

Отметим, что в Петербурге 31 июля, как сообщает пресс-служба Смольного, зажгут факелы на Ростральных колоннах, а Дворцовый мост подсветят цветами Андреевского флага. В этот день на Балтийском направлении петербуржцев и гостей города также обслужат дополнительные электрички.


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