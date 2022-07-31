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Новости 13:49

Заболеваемость COVID-19 в Петербурге подскочила до мартовских показателей

фото ЗакС политика Заболеваемость COVID-19 в Петербурге подскочила до мартовских показателей

За минувшие 24 часа в городе на Неве было выявлено 1 596 новых случаев инфицирования местных жителей коронавирусом, отчитались 31 июля в оперативном штабе. Показатель впервые превысил мартовские значения.

Ещё 63 петербуржца попали в больницы с COVID-19. Выздоровели при этом 687 человек, скончались - семеро.

В Ленобласти ковид подхватили 243 гражданина. По всей стране совокупно заразились 12 498 человек.

В Ленинградской области суточный показатель заболеваемости достиг 243 человек, что является значительным приростом по сравнению с началом июля.

Днём ранее стало известно, что в Северной столице для пациентов с коронавирусом развернули ещё 170 инфекционных коек.


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