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Новости 12:58

Заболеваемость COVID-19 в Петербурге продолжает расти

фото ЗакС политика Заболеваемость COVID-19 в Петербурге продолжает расти

Количество пациентов с коронавирусом в Петербурге продолжает увеличиваться, следует из справки федерального оперштаба от 1 августа. За прошедшие сутки в городе зарегистрировали 1 711 новых случаев заболевания (днем ранее — 1 596, перед этим — 1 457). При этом за прошедшие 24 часа в городе было госпитализировано 65 человек (в воскресенье — 63, в субботу — 120), и выздоровело 670 пациентов (в воскресенье — 687, в субботу — 688).

Как сообщается, за сутки в Петербурге от последствий коронавируса скончались восемь человек.

В целом по России наблюдается снижение заболеваемости относительно предыдущих дней. В понедельник зафиксировано 10 824 новых случая заболевания, что меньше 12 498 случаев в воскресенье и 12 248 случаев в субботу. За сутки в стране выздоровели 6 077 человек, скончались 36 пациентов.


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