"Убийцы мои хватаются за сердце": Команда Навального отвечает на его тюремные вопросы о росте цен

Команда пребывающего в зоне строгого режима оппозиционера Алексея Навального будет выпускать ролики на YouTube, в которых будут разбираться вопросы, которые "мучают" политика в тюрьме. О выходе первого выпуска, посвящённого проблеме ценообразования, рассказал он сам в новом посте в Telegram-канале.

Ввиду собственной оторванности от реалий жизни, объясняет Навальный, он постоянно задаёт близким "глупые вопросы", пытаясь понять, каким образом обстоят дела на свободе.

"Буду задавать свой наивный и глупый вопрос. Ребята из нашей команды будут отвечать на него публично, видеороликом. Мой первый вопрос все тот же — про цены. Меня это прям сильно волнует. Рост цен в тюремном ларьке такой, что убийцы мои хватаются за сердце. А они, сами понимаете, народ не очень чувствительный", — делится переживаниями оппозиционер.

В то же время, рассказывает Навальный, во время просмотра телевизора с экрана монитора его уверяли в обратном, что цены в стране не растут, а наоборот снижаются.

В новом ролике, опубликованном на YouTube, соратник политика Руслан Шаведдинов* отвечает на вопросы ценообразования.

Навальный уже не первый раз поднимает данную проблему. О росте цен в тюремном магазине он уже рассказывал в середине декабря прошлого года.

*Минюст внёс Руслана Шаведдинова в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента