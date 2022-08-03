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Новости 11:46

Заболеваемость ковидом выросла в России в полтора раза за сутки

фото ЗакС политика Заболеваемость ковидом выросла в России в полтора раза за сутки

Суточные показатели заболеваемости коронавирусом резко увеличились относительно предыдущего дня, сообщает 3 августа в своей сводке федеральный оперштаб. Согласно официальной информации, за прошедшие 24 часа в России зафиксировано 14 638 новых случаев COVID-19, что в полтора раза выше показателей предыдущего дня, когда зарегистрировали 9 560 пациентов.

Равным образом в стране продолжается рост госпитализаций (2 038 против 1 962 днем ранее) и выздоровлений (10 266 в среду при 8 573 во вторник). За сутки от последствий коронавируса скончались 43 человека.

В Петербурге также отмечается рост заболеваемости коронавирусом: если во вторник было зафиксировано 1 635 новых случаев заражения, то в среду сообщается уже о 1 781. Количество излечений также подросло (с 971 накануне до 1 183 теперь), а вот количество госпитализаций несколько уменьшилось (с 205 во вторник до 171 сегодня). За сутки в городе умерли шесть пациентов.


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