В Петербурге вновь открылся H&M

Магазин шведской торговой сети H&M вновь открылся для покупателей в петербургском торгово-развлекательном центре "Галерея", информирует 3 августа "Фонтанка". По утверждению издания, очередь из желающих начала собираться в 9 утра и растянулась до Московского вокзала.

В московских торговых центрах магазины H&M открылись днем ранее. Telegram-канал "Московские новости" сообщал при этом, что имеющегося товара должно хватить на 50 недель работы.

Вскоре после начала спецоперации на Украине H&M приостановил свою работу в России. Во второй половине июля ретейлер распространил сообщение об уходе с местного рынка. На прошлой неделе сеть выставила на продажу свои российские активы. Участники рынка сомневаются, что ей удастся найти покупателя, готового взяться за управление столь большой сетью.