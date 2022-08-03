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Новости 11:59

В Петербурге вновь открылся H&M

фото ЗакС политика В Петербурге вновь открылся H&M

Магазин шведской торговой сети H&M вновь открылся для покупателей в петербургском торгово-развлекательном центре "Галерея", информирует 3 августа "Фонтанка". По утверждению издания, очередь из желающих начала собираться в 9 утра и растянулась до Московского вокзала.

В московских торговых центрах магазины H&M открылись днем ранее. Telegram-канал "Московские новости" сообщал при этом, что имеющегося товара должно хватить на 50 недель работы.

Вскоре после начала спецоперации на Украине H&M приостановил свою работу в России. Во второй половине июля ретейлер распространил сообщение об уходе с местного рынка. На прошлой неделе сеть выставила на продажу свои российские активы. Участники рынка сомневаются, что ей удастся найти покупателя, готового взяться за управление столь большой сетью.


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